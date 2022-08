POL-RE: Waltrop: Frau verletzt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots) - Auf der Langenbochumer Straße sind am frühen Montagabend zwei Autos zusammengestoßen. Die beiden Fahrerinnen wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 37-jährige Autofahrerin aus Herten gegen 18.15 Uhr nach links in eine Einfahrt abbiegen. Zur ...

