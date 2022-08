Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Jugendlicher ignoriert Polizei

Recklinghausen (ots)

Ein 16-Jähriger aus Herten wollte am Montagabend vor der Polizei flüchten - sehr weit kam er allerdings nicht. Gegen 21.55 Uhr war Polizeibeamten im Streifenwagen ein Kleinkraftrad (Leichtmotorrad) aufgefallen, das zu schnell im Bereich Schlägel-und-Eisen-Straße/Langenbochumer Straße unterwegs war. Die Polzisten wollten den Fahrer daraufhin kontrollieren, der allerdings sämtliche Anhalte-Aufforderungen ignorierte und noch über eine rote Ampel fuhr. Der junge Mann fuhr zwischenzeitlich auch auf dem Gehweg, so dass Fußgänger zur Seite sprangen. Im Bereich der Backumer Straße konnte das Kleinkraftrad schließlich eingeholt und gestoppt werden. Der 16-jährige Fahrer hatte keinen Führerschein dabei. Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 16-Jährige an seine Eltern übergeben bzw. von diesen abgeholt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

