Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Unfall zwischen Straßenbahn und Pkw mit zwei leicht verletzten Personen; Pressemitteilung Nr.2:

Mannheim (ots)

Gegen 16.00 Uhr befuhr eine 20-jährige Audi-Fahrerin die Casterfeldstraße in Richtung Rheinau und wollte an der Einmündung Friedelsheimer Straße nach links abbiegen. Hierbei übersah die in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn und kollidierte mit dieser. Die Audi-Fahrerin und ihre Beifahrerin wurden leicht verletzt und wurden in einem nahegelegenen Krankenhaus versorgt. Die Insassen der Straßenbahn wurden nicht verletzt. An dem Audi und der Straßenbahn entstand ein Sachschaden von ca. 17.000 Euro. Da das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, war der Straßenbahnverkehr bis 16.45 Uhr beeinträchtigt.

