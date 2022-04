Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: In vier Neubauten eingedrungen und Werkzeug entwendet - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Unbekannte betraten zwischen Samstag, 09.04.2022, und Montag, 11.04.2022, ein Baustellengelände in der Josefstraße und entwendete verschiedene Werkzeuge aus vier Neubauten. Die Baustellentüren wurden überwunden und verschiedene Werkzeuge wie ein Spritzgerät der Marke GX, eine Hilti Bohrmaschine, ein Staubsauger, ein Handrührgerät oder ein Makita Akkuschrauber entwendet. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. An den Baustellentüren entstand geringer Sachschaden. Bereits vor zwei Wochen wurden auf dieser Baustelle Werkzeuge auf die gleiche Art entwendet. Es wird ein Zusammenhang vermutet. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am vergangenen Wochenende verdächtige Wahrnehmungen in der Josefstraße (Kreuzung Kaminfegerstraße) gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

