Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Einbruch in Lagerschuppen

Steinfurt (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zwischen Sonntag (03.04.), 18.00 Uhr und Montag (04.04.), 08.00 Uhr in einen Lagerschuppen am evangelischen Friedhof eingestiegen. Die Täter schlugen auf noch unbekannte Art und Weise eine Plexiglasscheibe am Rolltor des Lagerschuppens an der Ochtruper Straße ein. In dem Schuppen durchsuchten sie mehrere Schränke. Entwendet wurden ersten Erkenntnissen nach nichts. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell