POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diesel-Diebstahl auf einer Baustelle in Butjadingen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Am Montag, 28. März 2022, in der Zeit von 5:20 Uhr bis 16:00 Uhr, ereignete sich in der Wendenstraße ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen am linken Fahrbahnrand geparkten PKW, als er die Wendenstraße in Richtung Nordenhamer Straße befuhr. An dem abgestellten PKW entstand ein Sachschaden von circa 4500 ...

