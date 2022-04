Polizei Steinfurt

POL-ST: Diebstahl aus Pkw

Rheine (ots)

Am Sonntag (03.04.2022) haben Unbekannte in der Zeit zwischen 06:30 Uhr und 13:20 Uhr die Seitenscheibe eines geparkten Mercedes eingeschlagen. Der Pkw war auf einem Parkplatz an der Straße "Am Hauptbahnhofe" abgestellt. Aus dem Handschuhfach des Fahrzeugs entwendeten die Unbekannten eine Geldbörse mit etwa 200 Euro Bargeld. Ersten Schätzungen zur Folge entstand am Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05971/938-4215 bei der Polizeiwache Rheine zu melden.

