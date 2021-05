Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines Regenfallrohres

Wittlich (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, entwendeten unbekannte Täter vor dem 19.04.2021 an einem Anwesen in der Neustraße ein Regenfallrohr, welches an der Vorderfront des Hauses montiert war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittlich telefonisch (06571-9260) oder per eMail (piwittlich@polizei.rlp.de) entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell