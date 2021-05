Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Buchsbäume beschädigt

Traben-Trarbach (ots)

In der Nacht vom 01.05.21 auf den 02.05.21 wurden durch unbekannte Täter in Traben-Trarbach, Am Bahnhof in einem Vorgarten mehrere Buchsbaumkugeln beschädigt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Zell, Tel.: 06542/9867-0 oder die Polizeiwache Traben-Trarbach, Tel.:06541/6270

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell