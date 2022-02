Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Kurtscheid (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 11.02.2022, 23:00 Uhr bis Samstag, 12.02.2022, 07:30 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Kurtscheid, Im Weidenbruch. Ein PKW-Fahrer beschädigte vermutlich beim Abbiegen von der Dorfstraße in die o. a. Straße ein Straßenschild und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Unfallort wurden Fahrzeugteile des flüchtigen Fahrzeugs aufgefunden.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell