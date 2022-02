Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gemeinschädliche Sachbeschädigung

Verbandsgemeinde Asbach (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 12.02.2022, bis Sonntag, 13.02.2022, kam es erneut zu mehreren Sachbeschädigungen an Bushaltestellen. Durch unbekannte Täter wurden an den Bushaltestellen in Neustadt / Wied Ortsteil Etscheid, sowie an verschiedenen Bushaltestelle in den Ortslagen Asbach, Buchholz und Windhagen, die Scheiben eingeschlagen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

