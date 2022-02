Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mehrere Beschädigungen an Fahrzeugen/ Verkehrsunfallfluchten

Neuwied (ots)

Am Wochenende kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Neuwied zu mehreren Verkehrsunfallfluchten bzw. Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen. Im Zeitraum zwischen dem 11.02., 16:00 Uhr und dem 12.02., 08:20 Uhr wurden in der Jahnstraße in Neuwied an einem PKW beide Außenspiegel beschädigt. Auf Grund des Schadensbildes muss davon ausgegangen werden, dass diese abgetreten bzw. abgeschlagen worden sind.

Am 12.02. zwischen 12:10 Uhr und 12:40 Uhr wurde ein weiterer PKW in der Tiefgarage der Neuwied-Galerie beschädigt. Hier wurde durch einen unbekannten Täter die Front-Verkleidung als auch die Motorhaube eines PKWs zerkratzt.

Im Oberen Markenweg auf Höhe der Hausnummer 45 ereignete sich im Zeitraum zwischen dem 11.02., 17:30 Uhr und dem 12.02., 12:00 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem bei einem geparkten PKW der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich in der Rheinstraße in Leutesdorf. Am 12.02. gegen 18:00 Uhr wurde auch hier durch den Unfallverursacher der linke Außenspiegel eines geparkten PKWs beschädigt. Der Unfall konnte durch Zeugen beobachtet werden, welche den geschädigten Fahrzeughalter unverzüglich in Kenntnis setzten.

Sollten sie Hinweise zu den genannten Straftaten haben, so kontaktieren sie bitte die Polizeiinspektion Neuwied oder die für sie örtlich zuständige Polizeidienststelle.

