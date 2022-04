Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eschbach: Mehrere Einbrüche im Gewerbepark - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Eine Serie von Einbrüchen in verschiedene Firmengebäude im Gewerbepark Breisgau wurde der Polizei am Freitag, 08.04.2022 gemeldet. In der Nacht von Donnerstag, 07.04.2022, auf Freitag, 08.04.2022, gelangte die bislang unbekannte Täterschaft durch Einschlagen von Fensterscheiben in die Gebäude von drei im Gewerbepark ansässigen Firmen. Zu einem weiteren Gebäude verschafften sie sich durch Aufhebeln eines Fensters Zugang. Alle Objekte befinden sich in der näheren Umgebung zueinander. Welche Gegenstände jeweils entwendet wurden und wie hoch der Wert des Diebesguts ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. An allen Gebäuden entstand jedoch ein nicht unerheblicher Sachschaden von je mehreren hundert Euro. Aufgrund der Spurenlage muss derzeit davon ausgegangen werden, dass die Fälle von denselben Tätern verübt wurden. Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder Beobachtungen im besagten Zeitraum nimmt das Polizeirevier Müllheim unter der Telefonnummer 07631 1788-0 entgegen.

