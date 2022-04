Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Landesweite Kontrollwoche bezieht die Konzeption "Schwächere Verkehrsteilnehmer" mit ein - wie sichere meine Kinder richtig?

Freiburg (ots)

In die landesweit anberaumte Kontrollwoche bezüglich Gurt- und Handyverstößen von Montag bis Sonntag, 04.-10.04.2022, bezog das Polizeipräsidium Freiburg auch ihre neue Verkehrskonzeption "Schwächere Verkehrsteilnehmer" mit ein. Bei dieser Konzeption steht die Verkehrssicherheit von Kinder, Senioren und Menschen mit Behinderung im Mittelpunkt. Der Schwerpunkt in dieser Woche lag neben der Überwachung der allgemeinen Gurtpflicht und dem Benutzungsverbot von elektronischen Geräten in der Sicherheit unserer jüngsten Verkehrsteilnehmer bei der Mitfahrt in Kraftfahrzeugen. Insbesondere rund um Schulen und Kindergärten wurde das Augenmerk auf ordnungsgemäß gesicherte Kinder gelegt und auch auf die Einhaltung der dort zulässigen Geschwindigkeit geachtet.

Die Maßnahmen im Rahmen dieser Konzeption werden über das ganze Jahr fortgeführt.

Präsidiumsweit wurden insgesamt 374 Verwarnungen wegen Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes ausgesprochen. 303 Fahrerinnen und Fahrer nutzen während der Fahrt ihr Handy. Deutlich niedriger mit 24 Verstößen waren die Beanstandungen wegen nicht oder nicht ordnungsgemäß gesicherter Kinder. Sechs erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts wurden geahndet, darunter ein Verstoß mit Fahrverbot. Die allermeisten Eltern und Großeltern sowie Beförderer achten auf die richtige Sicherung ihrer kleinen Mitfahrer. Folgende Informationen und Tipps helfen Ihnen dabei.

Gut zu wissen:

Ohne Kindersitz kann ein Aufprall mit 15 km/h für Kinder bereits tödlich sein

Ohne Kindersitz entspricht ein Aufprall mit 50 km/h einem Sturz aus dem 3. Stock auf Beton

Ohne Kindersitz haben Kinder ein 7-fach höheres Risiko schwerster Unfallverletzungen

Vorschriften:

Kindersitzpflicht gilt für Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres oder die kleiner als 150 cm sind

Beförderung nur mit geprüfter Rückhalteeinrichtung

Sitze müssen geprüft und mit Prüfzeichen ECE R44/04 oder 44/03 oder ECE R129 versehen sein

Bitte beachten Sie:

Die Auswahl des Sitzplatzes ist freigestellt. Achtung: entgegen der Fahrtrichtung gerichtete Babyschale darf nur dann auf dem Beifahrersitz montiert werden, wenn Airbag ausgeschaltet ist!

Die sichersten Plätze sind grundsätzlich auf dem Rücksitz. Empfehlenswert hinten rechts, zwecks Ausstieg auf der Seite zum Fußweg.

Gruppe 0: Babyschale bis 13 kg (möglichst lange Nutzung wird empfohlen)

Gruppe 1: Sitz mit 5-Punkt-Gurt ab 9 bis 18 kg (empfohlen)

Gruppe 2/3:

Sitzerhöhung mit Schlafstütze und mitwachsender Rückenlehne von 15 - 36 kg (empfohlen) Sitzerhöhung ohne Rückenlehne mit Beckenhörnchen/Beckenführung von 15 - 36 kg (bedingt empfehlenswert)

Lassen Sie sich im Fachhandel beraten!

Gebrauchte Sitze nur aus zuverlässigem Personenkreis sowie in einwandfreiem Zustand.

