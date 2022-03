POL-HS: Diebstahl eines Kleinkraftrads

Wassenberg (ots) - Zwischen 11.15 Uhr und 20.15 Uhr stahlen Unbekannte am Dienstag (01. März) ein schwarzes Kleinkraftrad der Marke Piaggio, das auf einem Parkplatz an der Straße Am Gasthausbach / Patersgraben abgestellt war. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

