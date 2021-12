Polizei Münster

POL-MS: Polizisten beseitigen gefährlich abgestellte E-Scooter

Münster (ots)

Polizeibeamte des Verkehrsdienstes haben am Mittwochmorgen (15.12., 7 Uhr) zwei gefährlich abgestellte E-Scooter wegräumen müssen.

Die beiden Polizisten waren an der Metzer Straße unterwegs, als sie auf der Fahrbahn in einem Abbiegebereich und auch quer auf dem Fußweg abgestellte E-Scooter entdeckten. Besonders in der Dunkelheit stellten die beiden Gefährte für unterschiedliche Verkehrsteilnehmer eine erhebliche Gefahr dar. Es wurde zunächst Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Wer die Scooter zuletzt genutzt hat, ist nun Bestandteil der Ermittlungen.

