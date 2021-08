Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit Verletzten

Euskirchen (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 11.40 Uhr kam es am Kreisverkehr auf der Landstraße 210 in Euskirchen zu einem Auffahrunfall. Ein 34-jähriger Audi-Fahrer aus Euskirchen befuhr aus Kuchenheim kommend in Richtung Flamersheim die separate Rechtsabbiegerspur des Kreisverkehrs, um auf die Kreisstraße 24 in Richtung Euskirchen zu gelangen. Dort musste er verkehrsbedingt anhalten. Dies übersah der 67-jährige Jaguar-Fahrer aus Weilerswist und fuhr dem Audi-Fahrer auf. Die schwangere Beifahrerin des 34-Jährigen und die vierjährige Tochter wurden dabei leicht verletzt. Sie wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

