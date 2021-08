Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Benefizspiel in Metternich gegen die Kreispolizeibehörde Euskirchen

Euskirchen (ots)

Anlässlich der Flutkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 veranstaltet der SV Metternich 1945 e.V. am Freitag 27.08.2021 ein Benefizspiel gegen "Die Eulen" (die Fußballmannschaft der Kreispolizeibehörde Euskirchen). Die Einnahmen des Spiels gehen an die Flutopfer in Metternich. Anpfiff ist um 19.30 Uhr, Einlass bereits ab 18.30 Uhr. Herr Landrat Ramers übernimmt die Schirmherrschaft für das Spiel. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Die Trainer beider Mannschaften hoffen auf möglichst viele Besucher, um mit dem Erlös einen kleinen Beitrag der Hilfe für die Betroffenen in Metternich leisten zu können.

