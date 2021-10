Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dieselkraftstoff gestohlen

Wiehe (ots)

Am Stadtpark in Wiehe brachen Unbekannte am zurückliegenden Wochenende den Tankdeckel eines geparkten Lkw auf. Dann gelang es dem oder den Tätern ca. 250 Liter Dieselkraftstoff abzuzapfen und unerkannt zu entkommen. Der Schaden beträgt insgesamt knapp 500 Euro.

