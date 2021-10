Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Crash auf Kreuzung

Nordhausen (ots)

Beim Zusammenstoß eines Mopeds mit einem Auto am Sonntag in der Bochumer Straße wurde der 40-jährige Mopedfahrer leicht verletzt. Er befuhr gegen 18.30 Uhr, vorfahrtsberechtigt, die Bochumer Straße in Richtung Freiherr-vom-Stein-Straße. An der Kreuzung zur Hesseröder Straße kollidierte er mit einem Mercedes. Er stürzte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

