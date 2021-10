Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrerin verunglückt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Eine 48-jährige Motorradfahrerin kam am Sonntagnachmittag, nach einem Unfall Nahe Heiligenstadt ins Krankenhaus. Die Frau war gegen 16.25 Uhr auf der Landstraße 1009 zwischen Heiligenstadt und Günterode unterwegs. Hierbei musste sie stark abbremsen, als das vor ihr fahrende Krad bremste. Sie verlor die Kontrolle über ihre Maschine und rutschte in den Straßengraben. Ein Krankenwagen brachte die schwer verletzte Frau in eine Klinik. Ihr Motorrad wurde abgeschleppt.

