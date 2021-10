Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeug aus Baucontainer gestohlen

Nordhausen (ots)

Zwei Baucontainer auf einer Baustelle in der Parkallee waren am zurückliegenden Wochenende das Ziel von Dieben. Sie brachen die Container auf und erbeuteten eine noch unbekannte Anzahl an Werkzeug. Auch auf der Baustelle in der Zorgestraße waren Diebe unterwegs. Hier schlug der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes in der Nacht zu Montag, gegen 00.40 Uhr, die Täter in die Flucht. In der Folge entdeckte er den beschädigten Bauzaun und drei Baucontainer, von denen einer aufgebrochen war. Bei den anderen Containern hatten die Diebe offensichtlich schon die Vorhängeschlösser beseitigt. Bei den Geflüchteten handelte es sich um zwei Personen, wobei eine zu Fuß weggerannt ist, der zweite mit einem Fahrrad. Eine Videoaufzeichnung soll nun weitere Ermittlungsansätze bringen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell