Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wohnungseinbruch

Alsdorf (ots)

Am 11.11.2021 drangen unbekannte Täter im Zeitraum 05:30 Uhr bis 15:45 Uhr in Alsdorf in der Straße Im Heidchesgarten über eine Terrassentür in eine Erdgeschosswohnung ein. Die Räume wurde alle durchsucht. Es wurde ein hoher Geldbetrag entwendet.

Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

