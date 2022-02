Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2202061

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Beinahe täglich finden Verkehrsunfallfluchten auf den Straßen im Kreis Mettmann statt. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ("Flucht") liegt damit auf hohem Niveau und ist in den letzten Jahren kontinuierlich ansteigend. Nach jedem vierten Verkehrsunfall entfernt sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt vom Unfallort. Aus diesem Grund veröffentlichen wir ausgewählte aktuelle Fälle von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in werktäglicher Sammelmeldung, mit der Bitte um Veröffentlichung der Taten im Rahmen redaktioneller Möglichkeiten. Komplettieren wollen wir diese Meldungen auch mit Erfolgen in der Aufklärung aktueller Fälle.

In den vergangenen Tagen wurden nachfolgende ungeklärte Verkehrsunfallfluchten (geordnet nach Städten) entdeckt und angezeigt, welche zurzeit die Ermittler der zuständigen Verkehrskommissariate beschäftigen. Diese hoffen bei ihren Ermittlungen, in den eingeleiteten Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Verkehrsunfallflucht, dringend auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Klärung der Verkehrsstraftaten:

--- Heiligenhaus ---

Am Freitagmorgen (11. Februar 2022) kam es auf der Straße In der Rose zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit von 06:45 Uhr bis 09:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer den Gartenzaun eines Reiheneckhauses, welches an eine schmale Feldstraße angrenzt. Der Gartenzaun wurde hierbei erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Regulierung des auf circa 300 Euro geschätzten Schadens zu bemühen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312-6150, jederzeit entgegen.

--- Ratingen ---

Am Freitagvormittag (11. Februar 2022) kam es auf der Krummenweger Straße in Ratingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 10:15 Uhr und 10:30 Uhr überquerte eine Seniorin in Höhe der Eimündung zur Speestraße die Krummenweger Straße in Richtung Lintorf. Während die 89-jährige Fußgängerin die Fußgängerfurt passierte, befuhr eine aus Richtung Konrad-Adenauer-Platz kommende Fahrradfahrerin die Krummenweger Straße. Sie missachtete die bevorrechtigte Fußgängerin und kollidierte mit ihr. Die Seniorin wurde durch den Zusammenstoß zu Boden geschleudert und wurde durch den Sturz schwer verletzt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich die Radfahrerin von der Unfallörtlichkeit. Die 89-Jährige wurde schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

--- Erkrath ---

In der Zeit von Donnerstagabend (10. Februar 2022) bis Freitagmittag (11. Februar 2022) kam es auf der Sandheider Straße in Erkrath-Hochdahl zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Halter eines 1er BMW hatte sein Fahrzeug gegen 21:00 Uhr in Höhe der Haus-Nummer 71 abgestellt. Am nächsten Tag stellte er, gegen 13:00 Uhr, einen frischen Unfallschaden am rechten Heck des Fahrzeuges fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Regulierung des auf circa 500 Euro geschätzten Schadens zu bemühen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Sonntagmittag (13. Februar 2022) vernahm eine Anwohnerin der Straße Holzweg in Monheim, gegen 14:15 Uhr, einen lauten Knall auf der Straße. Von ihrem Balkon aus sah sie einen dunklen Renault Twingo, welcher die Straße Holzweg in Richtung Verresberger Straße befuhr. Ein in Höhe der Haus-Nummer 73 abgestellter Ford Fiesta wies einen frischen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite auf. Der Außenspiegel lag abgerissen am Boden. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit. Die Zeugin informierte die Polizei, die den flüchtigen Renault Twingo im Nahbereich nicht mehr antreffen konnte. Der an dem Ford Fiesta entstandene Sachschaden wird auf circa 400 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

Aus gegebenem Anlass gibt die Kreispolizeibehörde Mettmann folgende Ratschläge zum Thema Verkehrsunfallflucht:

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

- Merken Sie sich Angaben zu Hinweisgebern und Zeugen, schreiben Sie sich deren Personalien und Erreichbarkeiten auf.

- Geben Sie konkrete Hinweise auf ein flüchtiges Fahrzeug oder zum flüchtigen Unfallverursacher gleich mit erster Meldung an die Polizei weiter - nur so sind schnelle Fahndungsmaßnahmen der Polizei Erfolg versprechend.

- Werden Sie Zeuge einer Verkehrsunfallflucht, kontaktieren Sie bitte sofort die Polizei (auch über 110) und geben dabei möglichst viele präzise Angaben zum flüchtigen Fahrzeug (Kennzeichen, Hersteller, Fahrzeugtyp, Fahrzeugfarbe, besondere Merkmale), zur Fluchtrichtung und zum Fahrzeugführer weiter, verbunden mit ihren eigenen Personalien und Erreichbarkeiten.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell