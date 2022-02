Polizei Mettmann

POL-ME: Mülltonnen in Brand gesetzt - die Polizei ermittelt - Ratingen - 2202059

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 13. Februar 2022, brannten gleich drei Haushaltsmülltonnen, welche auf einem Privatgrundstück an der Bunsenstraße in Ratingen abgestellt waren. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei von einer Brandstiftung aus und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 01:05 Uhr bemerkte ein zufällig anwesender Zeuge einen Brandausbruch auf einem Privatgrundstück eines Einfamilienhauses an der Bunsenstraße 3 in Ratingen-West. Der 22-jährige Ratinger alarmierte die Feuerwehr und informierte zeitgleich die Anwohner des Hauses über den Brand. Der 59-jährige Bewohner begann, bis zum Eintreffen der Feuerwehrkräfte, den Brand an den neben dem Haus abgestellten Haushaltsmülltonnen zu löschen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Ratingen konnten den Brand glücklicherweise schnell löschen. Dennoch konnte nicht verhindert werden, dass die Mülltonnen zum Teil vollständig zerstört wurden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf wenige hundert Euro und leitete ein Strafverfahren ein.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell