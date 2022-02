Polizei Mettmann

POL-ME: Sachbeschädigung an Linienbus - die Polizei ermittelt - Heiligenhaus - 2202058

Mettmann (ots)

Am Freitagmittag (11. Februar 2022) beschädigte ein junger Mann an einem Linienbus, welcher an der Haltestelle "Am Siepen" an der Straße Südring in Heiligenhaus gehalten hatte, den Glaseinsatz einer Tür. Der Täter floh anschließend unerkannt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 13:15 Uhr fuhr der Fahrer eines Linienbusses des "Busverkehr Rheinland" seinen Bus an die Haltestelle "Am Siepen", welche an der Straße Südring in Höhe der Haus-Nummer 47 gelegen ist. Nach Angaben des 43-jährigen Fahrers hatten mehrere Fahrgäste die Absicht, in den Bus einzusteigen. So auch ein junger Mann, welcher unmittelbar, nachdem der Bus angehalten aber die Türen noch nicht geöffnet hatte, mehrfach mit den Händen gegen die Tür schlug. Bei Betreten des Busses teilte der Busfahrer dem jungen Mann mit, dass er ihn aufgrund seines aggressiven Verhaltens nicht befördern würde und forderte ihn auf, den Bus zu verlassen. Der Mann reagierte erneut aggressiv und trat an der hinteren Ausgangstür so heftig gegen die Glasscheibe der Tür, dass diese zersplitterte. Anschließend floh er unerkannt über die Bergstraße in Richtung Hauptstraße, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Der Fahrer informierte die Polizei, die einen jungen Mann, auf den die Personenbeschreibung des flüchtigen Tatverdächtigen zutraf, auf der Velberter Straße feststellen konnte. Die Beamten stellten die Personaldaten des 19-jährigen Heiligenhauser fest und teilten ihm den Tatvorwurf mit, woraufhin dieser die Sachbeschädigung abstritt.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und schätzen den an dem Linienbus entstandenen Sachschaden auf mehrere hundert Euro. Ob der Heiligenhauser die Tat begangen hat, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariates.

Der flüchtige Tatverdächtige konnte von dem Busfahrer folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 20-24 Jahre alt - circa 175cm groß - "Dreitagebart" - bekleidet mit einer grauen Arbeitshose, schwarzen Arbeitsschuhen, einer grau/schwarzen Strickjacke und einer schwarzen Strickmütze

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen sowie zur Identität oder zum Verbleib des Tatverdächtigen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312 6150, in Verbindung zu setzen.

