Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Korrekturmeldung zur Pressemeldung Zigarettenautomat aufgesprengt

Altenburg (ots)

Aufgesprengt wurde ein Zigarettenautomat ! Es wird um Korrektur gebeten.

Zigarettenautomat aufgesprengt - Zeugen gesucht

Gößnitz: Die Kriminalpolizeistation Altenburg ermittelt zu einem aufgesprengten Zigaretten und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Kurz nach 05:30 Uhr am heutigen Tag (21.01.2022) wurden Polizeibeamte in die Bahnhofstraße gerufen, da Zeugen den zerstörten Zigarettenautomaten bemerkte. Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Tatzeit auf ca. 04:30 Uhr eingegrenzt werden. Unbekannte sprengten demnach offenbar mit Pyrotechnik den Automaten auf. Inwiefern sie an Beutegut gelangten ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Im Anschluss gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Die Kripo aus Altenburg sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen, welche Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (KR)

