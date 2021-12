Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr - Zeugenaufruf

Bad Ems (ots)

Nassau. Auf der B417 zwischen Nassau und Obernhof kam es heute, am 21.12.2021, gegen 07:53 Uhr, zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, wordurch zumindest ein PKW an dessen Seitenspiegel beschädigt wurde. Während eine Unfallbeteiligte anhiellt und die Polizei verständigte, setzte der andere Verkehrsteilnehmer seine Fahrt unvermindert in Fahrtrichtung Obernhof fort. Sollten sie den Unfall beobachtet haben und Hinweise über Unfallbeteiligte geben können, setzen sie sich bitte mit der Polizeiinspektion Bad Ems in Verbindung.

