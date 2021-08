Polizei Bielefeld

POL-BI: Drei Sporttaschen mit gestohlenem Werkzeug

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Heepen - Am Donnerstag, 05.08.2021, flog ein notorischer Ladendieb auf, als er versuchte, Werkzeug in einem Baumarkt an der Eckendorfer Straße zu stehlen.

Zwei Ladendetektive wurden gegen 18:00 Uhr auf einen Mann im Verkaufsraum aufmerksam. Dieser nahm mehrere Werkzeuge aus einem Regal und verstaute es in den Taschen seiner Jacke. Darunter war auch mehrfach derselbe Artikel.

Nachdem er ohne zu bezahlten, den Kassenbereich passiert hatte, verließ er das Gebäude. Auf dem Parkplatz stellten ihn zwei Mitarbeiter des Baumarktes.

Allein das Diebesgut in seinen Jackentaschen belief sich auf einen Wert von etwa 450 Euro.

Die eintreffenden Polizeibeamten durchsuchten den 31-jährigen Polen, der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt. In seiner Gesäßtasche fanden sie ein Messer. Ebenfalls stießen die Beamten bei der Durchsuchung auf einen Autoschlüssel. Der passte zu einem Fahrzeug, dass an der Straße Kleebrink geparkt worden war.

Im Kofferraum entdeckten die Polizisten drei Sporttaschen, die mit neuwertigem Werkzeug gefüllt waren. Darunter waren unterschiedliche Artikel des Haus- und Gartenbedarfs, wie Gartenscheren, Duschköpfe, Fahrradschlösser oder Katzenduftstoffe, aber auch elektrisch Geräte, darunter drei Bohrer und eine Zirkulationspumpe.

Insgesamt belief sich der Warenwert auf etwa 10 000 Euro.

Die Beamten nahmen den 31-Jährigen in Gewahrsam. Am Folgetag, 06.08.2021, ordnete ein Haftrichter die Hauptverhandlungshaft im beschleunigten Verfahren an.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell