Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim an der Donau, Stetten) Bei Arbeiten aufsteigender Staub löst Brandmelder aus (27.09.2021)

Mühlheim an der Donau, Stetten, Lkr. Tuttlingen (ots)

Bei Arbeiten aufsteigender Staub hat bei einer Firma in der Josef-Lang-Straße am Montagnachmittag einen Brandmelder ausgelöst und so zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Die nach der Alarmierung gegen 14.15 Uhr mit zwei Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften ausgerückte Feuerwehr Mühlheim stellte nach dem Eintreffen am vermeintlichen Brandort schnell fest, dass kein Brand vorlag. Arbeiten mit einer Flex hatten den Staub aufgewirbelt und schließlich den Brandmelder ausgelöst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell