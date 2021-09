Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Fahrer eines "Liegefahrrades" beschädigt zwei geparkte Autos in der Dammstraße - Polizei bittet um Hinweise (27.09.2021)

Tuttlingen (ots)

In den frühen Nachmittagsstunden des Montags ist ein derzeit noch unbekannter Fahrer eines sogenannten "Liegefahrrades" in der Dammstraße gegen zwei dort geparkte Autos gefahren und hat diese beschädigt. Vermutlich fuhr der Biker mit seinem voll verkleideten und gelb lackierten "Liegefahrrad" kurz vor 13.30 Uhr zu dicht an den beiden vor Hausnummer 1 abgestellten Fahrzeugen vorbei - es handelte sich um einen Mercedes und um einen Renault Lagune - und streifte diese. Ohne sich um den an beiden Autos angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro zu kümmern, fuhr der Biker davon. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des "Liegefahrrades" beobachtet. Die Polizei Tuttlingen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise. Personen die Angaben zu dem Besitzer oder der Herkunft des voll verkleideten und gelb lackierten "Liegefahrrades" machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen (07461 941-0) in Verbindung zu setzen.

