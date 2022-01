Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ein verletzter Pkw-Fahrer bei Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Greiz: Am gestrigen Donnerstag (20.01.2022), gegen 13:50 Uhr, befuhr der 35-jährige Fahrer eines Pkw VW die Bundesstraße 92 von Greiz in Richtung Gommla. Am Gommlaer Berg schlingerte er aus bislang ungeklärter Ursache, geriet auf die Gegenfahrbahn, fuhr auf einen Hang, drehte sich und kippte auf die Beifahrerseite. Durch den Unfall wurde der Fahrer verletzt, am Pkw entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell