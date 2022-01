Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Doppelhaushälfte

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Unbekannte drangen in der Zeit zwischen Samstag, 8. Januar, 16.15 Uhr und 18.45 Uhr, in eine Doppelhaushälfte an der Paderborner Straße ein. Sie verschafften sich über die Terrasse Zugang zum Haus und durchsuchten die Zimmer nach Diebesgut. Es wurde Bargeld entwendet. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mw)

