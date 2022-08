Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Golf-Fahrer nach Unfallflucht gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Sonntagnachmittag - gegen 16 Uhr - von der A52 kam und nach rechts auf die Carl-Duisberg-Straße abgebogen ist. Ein Radfahrer musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern. Der 22-jährige Radfahrer aus Marl stürzte dabei und wurde verletzt. Der junge Mann meldete den Vorfall erst am Mittwoch der Polizei, nachdem sich die Verletzungen als schwerer herausgestellt hatten. Der gesuchte Autofahrer oder die Fahrerin war in einem silbernen VW Golf, vermutlich Golf IV, unterwegs. Das Auto hatte ein RE-Kennzeichen und war bei Marl-Hamm von der A52 abgefahren. Der Fahrer bzw. die Fahrerin selbst oder wer Hinweise dazu hat, wird gebeten, der Polizei Bescheid zu geben. Telefonisch geht das unter 0800/2361 111.

