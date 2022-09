Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220913-1: E-Scooterfahrer mit über 2,5 Promille aus dem Verkehr gezogen - Blutprobenentnahme

Bergheim (ots)

Am Montag (12. September) haben Polizisten in Bergheim einen verdächtigen E-Scooter kontrolliert. Am Roller des Mannes (44) war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Die Beamten stellten in der Atemluft des 44-Jährigen Alkoholgeruch fest und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an.

Die Beamten kontrollierten gegen 19 Uhr den nicht versicherten E-Scooter auf der Gutenbergstraße in Bergheim-Zieverich. Der nach Alkohol riechende Mann zog plötzlich eine Vodkaflasche aus seiner Tasche und trank daraus. Der 44-jährige Fahrer räumte im Anschluss den Konsum von Alkohol und weiteren Rauschmitteln bereits vor Fahrtantritt ein. Ein Atemalkoholvortest ergab wenig später einen Wert von über 2,5 Promille. Die Polizisten brachten den stark alkoholisierten Mann zu einer Polizeiwache. Hier entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Der E-Scooterfahrer muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. (hw)

