Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeugenaufruf nach Pedelecdiebstahl aus Garage

Gronau (ots)

Tatzeit: zwischen 02.09.2022, 14:00 Uhr, und 03.09.2022, 10:30 Uhr; Tatort: Gronau, Dibeliusstraße

Ein weißes Pedelec des Herstellers Giant haben Unbekannte aus einer Garage in Gronau entwendet. Wie die Täter zwischen Freitag, 14.00 Uhr, und Samstag, 10.30 Uhr, in das Gebäude an der Dibeliusstraße gelangten, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

