Ahaus-Wüllen (ots) - Tatzeit: 02.09.2022, 21:20 Uhr; Tatort: Ahaus-Wüllen, Vredener Dyk/Harmate Aus einer Gruppe Jugendlicher im Alter von circa 13 bis 20 Jahren heraus sei er am Freitagabend attackiert worden, gab ein Geschädigter an. Zuvor hätte es einen verbalen Streit gegeben. Er habe gegen 21.20 Uhr sein Fahrrad auf dem Geh-/Radweg des Vredener Dyks in Höhe ...

mehr