POL-BOR: Bahnhof Reken - Zeugen unterbinden Autofahrt unter Alkohol

Tatzeit: 03.09.2022, 22:10 Uhr; Tatort: Bahnhof Reken, Frankenstraße

Bei einer 26 Jahre alten Autofahrerin ergab am Samstag ein Atemalkoholtest einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 1,8 Promille hindeutete. Zeugen hatten die Frau gegen 22.10 Uhr vor einer Grünlicht zeigenden Ampel in Bahnhof Reken in einem stehenden Wagen angesprochen. Dabei wirkte sie hilflos sowie alkoholisiert. Obwohl die Zeugen die Frau baten, stehen zu bleiben, setzte sie ihre Fahrt fort, gefolgt von den Zeugen. Auf der Straße Kreulkerhok hielt die 26-Jährige erneut an. Da gelang es den Verfolgern, ihr den Schlüssel abzunehmen und die Polizei zu alarmieren. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt. Nun folgt ein Strafverfahren. (db)

