POL-BOR: Gronau-Epe - Pedelecfahrer übersehen

Gronau (ots) - Geschehenszeit: 01.09.2022, 20:00 Uhr; Geschehensort: Gronau, Schwarzenbergstraße Aus bislang ungeklärter Ursache ist in Gronau am Donnerstagabend Unterholz in Brand geraten. Feuerwehr und Polizei rückten gegen 20.00 Uhr in ein Waldstück an der Schwarzenbergstraße aus. Rund 300 Quadratmeter Waldboden mussten von den Einsatzkräften gelöscht werden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die ...

