POL-BOR: Ahaus - Ausweichmanöver endet mit Sturz

Gescher (ots) - Die gute Nachricht vorweg: Das am 24.08.2022 in Freibad Gescher in Not geratene Kind hat den Vorfall ohne Folgeschäden überstanden. In diesem Zusammenhang suchen wir die Ersthelfer, die das Kind aus dem Schwimmbecken geborgen haben. Bitte nehmen Sie Kontakt mit der Pressestelle der Polizei in Borken unter Tel. (02861) 900 2222 auf. (db) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken ...

