Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Raub in Bahnhofstraße

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntag, 24.04.2022, um 21:00 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Wilhelmshaven, in Höhe des Kinos, zu einem Raub. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 20-Jähriger von ca. sieben männlichen Personen zunächst bedrängt. Eine der Personen soll dem 20-Jährigen schließlich an dessen Jacke gerissen und aus dieser Bargeld entwendet haben. Die Täter flüchteten im Anschluss. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise: Wer hat Beobachtungen gemacht und kann bei der Aufklärung helfen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wilhelmshaven unter 04421-942-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell