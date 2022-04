Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht der Polizei Wilhelmshaven vom 22.04. - 24.04.2022

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

Brand in einem Mehrfamilienhaus

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Kniprodestraße. Der Brand brach im Kellergeschoss des Hauses aus, die Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern an. Eine Person wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in das Klinikum Wilhelmshaven verbracht.

Sachbeschädigung an zwei Bushaltestellen / Zeugenaufruf In der Nacht zu Samstag, im Tatzeitraum von 01:30 Uhr - 03:00 Uhr, wurden mehrere Glaselemente an zwei Bushaltestellen im Bereich Gökerstraße / Freiligrathstraße durch bisher unbekannte Täter beschädigt. Zeugen, welche dementsprechende Beobachtungen getätigt haben, mögen sich bitte mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung setzen.

Fahren ohne Versicherungsschutz

Am Samstagmorgen wurde ein 22-jähriger Wilhelmshavener in der Mellumstraße auf einem sogenannten E-Scooter durch eine Funkstreifenbesatzung kontrolliert. Der E-Scooter verfügte über kein Versicherungskennzeichen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt mit dem E-Scooter wurde dem betroffenen Herren untersagt.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer Am Samstag gegen 14:30 Uhr kommt es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Die Radfahrer befahren entgegengesetzt den Kanalweg. In einer Kurve befährt ein 27-jähriger Wilhelmshavener die Fahrbahn zu weit mittig und stößt mit einem 65-jährigen Fahrradfahrer zusammen. Dieser verletzt sich bei dem Aufprall im Gesicht und an der rechten Hand. Beide Fahrräder werden beschädigt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell