Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall am Heuweg - Beteiligter Autofahrer und Zeugen zur Klärung gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, 21.04.22, kam es gegen 08:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall vor der rotlichtzeigenden Ampelanlage am Heuweg. Der Fahrer eines an der Ampelanlage stehenden Pkw setzte sein Fahrzeug unvermittelt ein Stück zurück und stieß hierdurch mit einem hinter ihm befindlichen Fahrradfahrer zusammen. Am Fahrrad entstand Sachschaden. Der Fahrer und Beifahrer des Pkw stiegen nach dem Zusammenstoß aus dem Fahrzeug und sprachen den geschädigten Fahrradfahrer an. Sie setzten jedoch anschließend ihre Fahrt fort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachgekommen zu sein. Zeugen, die den Unfall bzw. die weiteren Umstände beobachtet haben, insbesondere jedoch die beiden Fahrzeuginsassen werden gebeten, sich mit der Polizei unter 04421-942-0 in Verbindung zu setzen.

