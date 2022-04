Polizei Hagen

POL-HA: Einsatz gestört, Polizisten beleidigt und nach der Mitnahme zur Wache entschuldigt

Hagen-Mitte (ots)

Mittwochvormittag störte ein 42-Jähriger einen Polizeieinsatz auf dem Berliner Platz und weigerte sich anschließend sich auszuweisen. Polizisten nahmen den Hagener deshalb zur Feststellung seiner Identität mit zur nahegelegenen Wache. Um 10.30 Uhr führten Polizisten eine Personalienfeststellung für die Kontrolleure der Straßenbahn Hagen durch, als der Mann die Beamten immer wieder störte. Er fing laut an zu schreien und auf sich aufmerksam zu machen, sodass diverse Passanten zu ihm sahen. Er stellte sich auch unmittelbar vor eine Polizistin und brüllte sie an. Er gab an, dass er es nicht zulassen werde, dass die Beamten eine Kontrolle durchführen. Die Beamten erklärten ruhig, dass es sich um eine Personalienfeststellung nach einer Straftat handelt und diese nur verfolgt werden kann, wenn die Personalien feststehen. Der Hagener erhob jedoch die Hand und schrie immer lauter. Eine Aufforderung die polizeilichen Maßnahmen nicht mehr zu stören und circa vier bis fünf Meter zurückzugehen, ignorierte er. Er beleidigte einen Beamten mit den Worten: "Du bist so ein dummer Bulle, du hast mir gar nichts zu sagen. Guck dir deine dumme Fresse doch mal an". Er weigert sich darüber hinaus sich auszuweisen. Auch mündliche Angaben zu seinem Namen machte er nicht. Als ihm Handfesseln aufgrund seines aufgebrachten Verhaltens angelegt wurden, wehrte er sich und verschränkte seine Arme. Nachdem er zur Wache gebracht worden war beruhigte sich der 42-Jährige schließlich. Als seine Personalien feststanden, wurde er entlassen. Der Mann gab an sein Fehlverhalten einzusehen und äußerte, dass er überreagiert habe und die Beamten nichts falsch gemacht haben. Er erhielt eine Strafanzeige wegen Beleidigung. (arn)

