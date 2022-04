POL-HA: Zeugen gesucht - mehrere Madonnenfiguren von Gräbern entwendet

Hagen-Altenhagen (ots) - Ein 72-jähriger Taxifahrer ist in der Nacht von Mittwoch (20.04.2022) auf Donnerstag Oper eines Raubüberfalls geworden. Gegen 02.20 Uhr bestiegen zwei unbekannte Männer am Taxistand in der Hohenzollernstraße das Taxi des Hageners und baten ihn, sie zum Höing zu fahren. Gegen 02.30 Uhr endete die Fahrt in einem Sackgassenbereich in der Straße "Am Sportpark". Hier legte plötzlich einer der ...

mehr