Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern vor einer Pizzeria in Holzhausen an der Haide - Augenzeugen gesucht

Holzhausen an der Haide (ots)

Am Samstagabend, 31. Juli, kam es gegen 20:45 Uhr, vor einer Pizzeria an der Bäderstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Die Personen gingen mit einem Messer und einer Wasserwaage aufeinander los. Personen, die wahrscheinlich zufällig mit dem Auto vorbei kamen, konnten die Streithähne trennen, bevor Schlimmeres geschehen konnte. Diese bisher nicht bekannten Zeugen werden nun gebeten, sich mit der Polizei in St. Goarshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell