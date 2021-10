Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand in einem Restaurant

Ratzeburg (ots)

19. Oktober 2021 | Kreis Stormarn - 18.10.2021 - Oststeinbek /Havighorst

Gestern (18.10.2021), gegen 07.25 Uhr ist es in einem Restaurant in der Dorfstraße in Oststeinbek, im Ortsteil Havighorst zu einem Brand gekommen.

Ein vorbeifahrender Zeuge nahm einen sichtbaren Feuerschein im Inneren des Restaurants wahr und alarmierte die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr. Beim Eintreffen der Beamten war das Erdgeschoss bereits verqualmt. Das Feuer im offenen Küchenbereich der Gaststätte konnte nach ca. einer Stunde gelöscht werden.

Die Kriminalpolizei in Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwickelte sich das Feuer in der Küche; ein technischer Defekt ist nicht ausgeschlossen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell