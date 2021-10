Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Wem gehört dieser Schmuck? - Polizei sucht Eigentümer

Ratzeburg (ots)

18. Oktober 2021 | Kreis Stormarn - 29.01.2021 - Bargfeld-Stegen

Bereits Ende Januar 2021 wurde in einem Gebüsch am Gräbenkater Weg in Bargfeld-Stegen Schmuck aufgefunden.

Bisher konnten von den Ermittlern der Kriminalpolizei Ahrensburg diese zwei aufgefundenen Perlenketten keiner Einbruchstat zugeordnet werden.

Die rechtmäßigen Eigentümer werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0 in Verbindung zu setzen. Auch Hinweisgeber, die Angaben zur Herkunft der Ketten machen können, mögen sich bitte melden.

