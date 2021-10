Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Lauenburger Polizisten ziehen berauschte und betrunkene Fahrzeugführer aus dem Verkehr

Ratzeburg (ots)

18. Oktober 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 15./16.10.2021 - Lauenburg

Bereits am Freitag (15.10.2021) haben die Beamten der Polizeistation Lauenburg zwei Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen, die unter dem Einfluss von Drogen standen. Gegen 15.00 Uhr kontrollierten sie in der Hafenstraße einen 38-jährigen Golf-Fahrer, gegen 15.30 Uhr einen 33-jährigen Bora-Fahrer. Beide Fahrzeugführer wurden auf ihre Fahrtüchtigkeit hin überprüft und absolvierten jeweils einen positiven Drogenvortest. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, zudem fertigten sie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Am 16.10.2021, gegen 09.10 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung aufgrund seiner zügigen Fahrweise ein Klein-Lkw in Lauenburg auf. Dieser konnte dann bereits abgestellt in Berliner Straße angetroffen werden. Der Fahrer war schon im Begriff sich abzusetzen, konnte aber dennoch von den Beamten angehalten und überprüft werden. Bei ihm deuteten körperliche Anzeichen auf einen vorangegangenen Drogen- und Alkoholkonsum hin. Der 45-jährige lehnte jedoch jegliche Vortests ab, so dass die Beamten die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Trunkenheit und des Führens eines Fahrzeuges unter Drogeneinfluss ein.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell