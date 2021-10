Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Fahrzeugaufbrüchen gesucht

Ratzeburg (ots)

14. Oktober 2021| Kreis Herzogtum Lauenburg - 13./14.10.2021 - Wohltorf

In der Nacht vom 13. auf den 14. Oktober 2021 kam es in der Ortschaft Wohltorf zu mehreren Fahrzeugaufbrüchen und Fahrzeugteilediebstählen.

Nach bisherigem Erkenntnisstand wurden in den Straßen "Auf der Hude" und "Alter Knick" von zwei Daimler und einem Range Rover die Außenspiegelgläser entwendet. Von einem Daimler wurde auch der "Mercedesstern" abgebaut. In der Parkallee wurden gegen 03:15 Uhr zwei PKW Mercedes aufgebrochen und aus einem Fahrzeug der Airbag und der "Mercedesstern" entwendet. Nachdem bei dem zweiten Auto die Alarmanlage auslöste entfernte sich der bzw. die unbekannten Täter. Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat in der Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Wohltorf beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer: 040/ 727707-0 entgegen.

